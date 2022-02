Poco meno di un lustro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poco meno di un lustro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : QUADRIENNIO

Significato/Curiosita : Poco meno di un lustro

Terza lettera di giovanni, al versetto 8. lo stesso monsignor ratzinger ne dette spiegazione: il 15 febbraio 1982, poco meno di un lustro dopo la nomina...

L'a.s.d. lanciano calcio 1920, meglio nota come lanciano, è una società calcistica italiana con sede nella città di lanciano, in provincia di chieti. milita... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Un periodo di tempo di poco più di 365 giorni; Un giorno trascorso da poco ; Si dice di compito poco impegnativo; È poco meno di three; Destinati ai meno esperti; Il profile meno appariscente; È poco meno di three; Noi meno tutti voi; lustro e brillante; Dànno lustro al club; Lo stucco anche detto lustro o romano; In cinque formano un lustro