Nativa di una rinomata località del Cosentino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nativa di una rinomata località del Cosentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PAOLANA

Significato/Curiosita : Nativa di una rinomata localita del cosentino

Comunità montana "valle di comino" e dell'unione dei comuni "val di comino". il ritrovamento di oggetti in pietra lavorata in varie località della valle testimonia...

2015. url consultato il 3 maggio 2019. ^ dirty soccer: la società paolana, palmese-paolana ininfluente sul destino di terze squadre, su stadioradio.it, https://www... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

