Molto utile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molto utile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : NECESSARIO

Significato/Curiosita : Molto utile

Adiposo. la sua misurazione, insieme con quella della ves, può rivelarsi molto utile in caso di sospetto di stati infiammatori di origine infettiva e di alcune...

Stesso che dire "q è necessario per p", perché in entrambe le proposizioni "p implica q". esempio: "essere un rettangolo è necessario per essere un quadrato"... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Altre definizioni con molto; utile; Lo è l unica figlia di un padre molto ricco; Versanti molto scoscesi; Se ne corre una molto partecipata a New York; molto bassa... per Dante; Chiacchiera inutile ; Questione futile , di caprina; L utile del cambiavalute; Farmaco utile per ricostituire le forze; Cerca nelle Definizioni