Gruppo di imprese che controlla il mercato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo di imprese che controlla il mercato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRUST

Significato/Curiosita : Gruppo di imprese che controlla il mercato

Riguarda le imprese che realizzano prodotti propri: il variegato mondo delle imprese della subfornitura, per loro natura di fornitori di particolari su...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trust (disambigua). il trust (traduzione letterale "fiducia"; la traduzione concettuale sarebbe... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Altre definizioni con gruppo; imprese; controlla; mercato; gruppo etnico dell Indonesia; Un gruppo di esperti; Un gruppo di equazioni; Un gruppo come quello de Il Volo; Rappresenta le piccole e medie imprese ; Associazione Temporanea d imprese ; Sovvenzionava grandi imprese ; Ispirato alle grandi imprese di un eroe; controlla to nel comportamento; Si apre per controlla re il livello dell olio; Un verbo di chi controlla ; controlla il traffico stradale urbano; Le cianfrusaglie del mercato delle pulci; Ottenere un mercato vincendo la concorrenza; Presenta un prodotto specifico al supermercato ; Sigla dell ex mercato comune europeo; Cerca nelle Definizioni