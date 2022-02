Foglio di cartone tra l immagine e la cornice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Foglio di cartone tra l immagine e la cornice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PASSE PARTOUT

Significato/Curiosita : Foglio di cartone tra l immagine e la cornice

Stai cercando una trattazione sui cartoni animati giapponesi, vedi anime. un cartone animato, anche abbreviato in cartone, o più raramente disegno animato...

Passepartout (disambigua). un passepartout, (anche riportato con la grafia passe-partout) o chiave universale è un tipo di chiave, scheda magnetica o altro dispositivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Altre definizioni con foglio; cartone; immagine; cornice; Una faccia del foglio ; Il software foglio di calcolo Microsoft; Ne è simbolo il quadrifoglio ; Un foglio molto costoso; Il cartone animato con Cartman, Stan e Kyle; Il cartone animato con i Bee Hive: __ Licia ing; Il Bruce difensore nel cartone Holly e Benji; Piegato come un tipo di cartone ; L immagine ... di un fulmine; Specchiandosi si invaghì della propria immagine ; Nell arte bizantina è l immagine del busto di Cristo benedicente con le tre dita della mano destra; immagine ortodossa; Di solito è in cornice ; La decorazione fra architrave e cornice ; Si mettono in cornice ; cornice per scatti; Cerca nelle Definizioni