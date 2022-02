Si conta per primo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si conta per primo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UNO

Significato/Curiosita : Si conta per primo

Mosca cieca chi sarà bendato, a passo e pesso chi sarà il primo a tirare la sua pietra. la conta consiste di solito in una filastrocca cantata scandendo...

Disambiguazione – "uno" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi uno. uno (cf. latino unus, greco e, gotico ains, antico irlandese oen... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

