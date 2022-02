Città e Stato del Venezuela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città e Stato del Venezuela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BARINAS

Significato/Curiosita : Citta e stato del venezuela

Lista di città del venezuela:...

barinas (stato), uno degli stati del venezuela. barinas (comune), comune del venezuela nell'omonimo stato barinas (città), capitale dell'omonimo stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Altre definizioni con città; stato; venezuela; città israeliana ai piedi del monte Carmelo; Una nota città della Catalogna... in castigliano; Si aspetta in città ; città laniera del Piemonte; È stato un genere d avanguardia nel campo dello spettacolo a metà del secolo scorso; Lo stato con San a; Relative alla scienza che studia le relazioni tra ambiente e governo di uno stato ; Colpo di stato alla sudamericana; Savane tipiche del venezuela ; Il Bolivar eroe venezuela no; Fiume del venezuela ; Centro petrolifero del venezuela ; Cerca nelle Definizioni