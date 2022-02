Cereale con i chicchi gialli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cereale con i chicchi gialli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MAIS

Significato/Curiosita : Cereale con i chicchi gialli

Italiano con pappa d'avena, anche se l'avena è solo uno dei possibili ingredienti) è un piatto ottenuto facendo bollire in acqua e latte chicchi macinati...

Disambiguazione – "mais" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mais (disambigua). il mais (zea mays l., 1753) è una pianta erbacea annuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Altre definizioni con cereale; chicchi; gialli; cereale per tortillas; Il cereale con cui si fanno le tortillas; cereale da tortillas; Il cereale che si sgrana; Frutto in chicchi ; Frutto sferico con chicchi aciduli; Il riso indiano dai chicchi lunghi e profumati; I chicchi di mais che si mangiano al cinema ing; È volutamente complicato nei romanzi gialli ; I gialli in TV ispirati ai romanzi di Marco Malvaldi; Il McBain gialli sta; Il Perry di appassionanti romanzi gialli ; Cerca nelle Definizioni