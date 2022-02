In attesa di altre direttive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In attesa di altre direttive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : FINO A NUOVO ORDINE

Significato/Curiosita : In attesa di altre direttive

Edifici, sia estiva che invernale: l'unione europea ha emanato una serie di direttive per dare ai singoli stati membri dispositivi simili per la valutazione...

Stai cercando il "nuovo ordine" dell'universo immaginario di guerre stellari, vedi nuovo ordine (guerre stellari). il nuovo ordine (in tedesco neuordnung)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Altre definizioni con attesa; altre; direttive; Abito che si indossa in caso... di attesa ; La lista d attesa all aeroporto; Ottenuto dopo lunga attesa ; Si contano nell attesa ; Non mischiato ad altre sostanze; Tu insieme ad altre persone; Cercar di fare altre ttanto; Può provocare altre scosse dopo il terremoto; Medico d'ospedale con funzioni direttive ; Hanno funzioni direttive ; Cerca nelle Definizioni