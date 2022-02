Assembly of European Regions - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assembly of European Regions. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Assembly of european regions

2019. «the vast majority of governors were corrupt, ruling their regions as tyrants for their personal benefit and that of their closest allies.» . ^...

aer lingus (/r 'lgs/, un'anglicizzazione dall'irlandese aer loingeas che significa "flotta aerea") è la compagnia aerea di bandiera dell'irlanda...