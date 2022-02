Si usa a foglie come aromatizzante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa a foglie come aromatizzante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TIMO

Significato/Curiosita : Si usa a foglie come aromatizzante

Prodotto agricolo, ottenuto dalle foglie delle piante del genere nicotiana. può essere consumato, usato come insetticida come derivato nicotinico e, in forma...

timo – nome comune di un genere thymus di piante aromatiche utilizzate in cucina timo – organo linfoide primario presente nei vertebrati timo - telefoni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

