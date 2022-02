Ufficio in cui sono registrati beni immobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ufficio in cui sono registrati beni immobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CATASTO

Significato/Curiosita : Ufficio in cui sono registrati beni immobili

in diritto l'ipoteca è un diritto reale di garanzia che riguarda, principalmente, beni immobili e in secondo piano i beni mobili registrati. esso non...

Su di essi. il catasto ha origini molto remote. shulgi, re di ur, nell'ambito dell'opera di centralizzazione dello stato ideò il catasto generale, usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

