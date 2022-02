Uccello corridore dell America Meridionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello corridore dell America Meridionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Uccelli carnivori non volatori, diventati i predatori dominanti in america meridionale nel corso del cenozoico, tra 62 e 2 milioni di anni fa assieme ai...

Il nandù comune (rhea americana (linnaeus, 1758)) è un uccello incapace di volare originario del sud america orientale. conosciuto anche come nandù grigio...