Togliere le merci dalla stiva - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SCARICARE

Significato/Curiosita : Togliere le merci dalla stiva

Nel 2011. le consegne del 747-8f freighter (trasporto merci, in inglese) al cliente di lancio, la cargolux, sono iniziate nell'ottobre 2011; le consegne...

Altre definizioni con togliere; merci; dalla; stiva; togliere dalla gara; togliere ... dal terreno; togliere , rimuovere; togliere , estrarre; Verbo da centri commerci ali; Ente per i rappresentanti di commerci o; Commerci ante al minuto; Una ritorsione commerci ale; Isolati dalla gente; Sono deviazioni dalla norma; Impedisce di uscire dalla finestra della cella; Appena uscite dalla fabbrica; Passa dal camion alla stiva della nave; Quello dello stiva le è la Penisola Salentina; Percorrono a tappe lo stiva le; Rinfrescante bevanda estiva ; Cerca nelle Definizioni