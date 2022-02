Lo è un tedesco nativo di Colonia o Coblenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un tedesco nativo di Colonia o Coblenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RENANO

Significato/Curiosita : Lo e un tedesco nativo di colonia o coblenza

Boos-waldeck (coblenza, 26 novembre 1798 – aschaffenburg, 1º ottobre 1880) è stato un nobile e colono tedesco. fu tra i promotori dell'insediamento di coloni tedeschi...

Della renania-palatinato venne istituito nel 1946 dalla fusione del palatinato renano con la parte meridionale della provincia prussiana della renania e con... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

