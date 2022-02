Lo sono i nativi di Luang Prabang - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i nativi di Luang Prabang. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LAOTIANI

Significato/Curiosita : Lo sono i nativi di luang prabang

appena rientrato, i ministeri delle poste e della marina, informati sui suoi trascorsi, lo nominano vice-console a luang prabang, capitale del regno...

La presa del potere da parte del pathet lao e durante la guerra civile laotiana. i lao parlano la lingua lao, l'isan, che fanno parte delle lingue tai-kadai... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

