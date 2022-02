È solito seguire squali ma anche navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È solito seguire squali ma anche navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PESCE PILOTA

Significato/Curiosita : E solito seguire squali ma anche navi

Sugli squali e sul loro rapporto con l'uomo, tra i quali "oltre la paura - comunicare con i grandi squali bianchi", "squali assassini", "squali feroci"...

Naucrates ductor, conosciuto comunemente come pesce pilota, è un pesce d'acqua salata appartenente alla famiglia carangidae, unico esponente del genere... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

