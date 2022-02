Riassunto di un opera storica antica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riassunto di un opera storica antica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EPITOME

Significato/Curiosita : Riassunto di un opera storica antica

Storia greca, vedi antica grecia. la storia antica (o antichità, età antica, o evo antico) è una delle quattro età storiche (antica, medievale, moderna...

Marburgo 1920. m. galdi, l'epitome nella letteratura latina, napoli 1922. altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «epitome»... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

