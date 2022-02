Quel che è posto dinanzi nel ritratto o nelle fotografie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quel che è posto dinanzi nel ritratto o nelle fotografie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PRIMO PIANO

Tale che vittorio emanuele iii, il 4 aprile 1909, decise di nominarlo senatore del regno. morì nel marzo 1929 nel suo convento di francavilla, dinanzi al...

Gosudarstvennoe planovij komitet, "commissione statale per la pianificazione"). il primo piano quinquennale sovietico favorì un enorme sviluppo dell'industria pesante...

Altre definizioni con quel; posto; dinanzi; ritratto; nelle; fotografie; C è quel lo de la Piata; Sono ottime quel le verdi; quel la alla milanese è impanata e fritta; quel li di ricerca operano in Internet; Prendere nuovamente posto ; Andare a capitare in un posto ; Maldisposto ; Mettere tutto a posto ; Espressione per dire dinanzi : al __; È stato spesso ritratto mentre schiaccia Satana; Fine di autoritratto ; Il panorama ritratto dal pittore; Un ritratto che fa sorridere; Sono pari nelle buche; Sono doppie nelle memorie; Si ripetono nelle funzioni; Si ordinano nelle farmacie; Esaminar fotografie rétro; Dipinti o fotografie che raffigurano persone; Le fotografie ... in miniatura; Le matrici delle fotografie analogiche; Cerca nelle Definizioni