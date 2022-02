Qualità fisiche o morali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Qualità fisiche o morali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DOTI

Significato/Curiosita : Qualita fisiche o morali

Critica a cura di), operette morali, bologna, 1928. giacomo leopardi, o. besomi (edizione critica a cura di), operette morali, milano, 1979. giacomo leopardi...

Le doti o fiori sono dei conferimenti, in seno all'organizzazione di stampo mafioso definita come 'ndrangheta, simili ai gradi delle forze dell'ordine... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

