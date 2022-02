Pulsantiera numerica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pulsantiera numerica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TASTIERINO

Significato/Curiosita : Pulsantiera numerica

Sistema ctc tramite una serie di codici di 4 cifre inseriti con una pulsantiera numerica. dal 13 agosto 2007 anche questo ctc è stato rinnovato ed attivato...

Tastiera – in informatica, dispositivo di input di un computer atto all'inserimento manuale di dati nella memoria del computer e al controllo del computer... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Altre definizioni con pulsantiera; numerica; La sua unità esterna è detta targa a pulsantiera ; Quantificazione numerica di vari elementi; Risulta in inferiorità numerica in una votazione; Li chiamano le truppe in inferiorità numerica ; Cerca nelle Definizioni