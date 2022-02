Propri della Chiesa greca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Propri della Chiesa greca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORTODOSSI

Significato/Curiosita : Propri della chiesa greca

La mitologia greca è la raccolta e lo studio dei miti greci, appartenenti alla cultura religiosa degli antichi greci e che riguardano, in particolare...

Di tutti i cristiani ortodossi. essendo una delle più antiche istituzioni religiose al mondo ancora esistenti, la chiesa ortodossa ha ricoperto un ruolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Di tutti i cristiani ortodossi. essendo una delle più antiche istituzioni religiose al mondo ancora esistenti, la chiesa ortodossa ha ricoperto un ruolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Altre definizioni con propri; della; chiesa; greca; Ma sì, propri o così; Il re di Argo che costrinse le 50 figlie a uccidere i propri mariti; Un compropri etario dell azienda; propri o io; L Hugo della letteratura; Jordan, portiere della Nazionale inglese; La O della sigla Coni; La branca della matematica con le quattro operazioni; In chiesa ; Ha la responsabilità della chiesa ; Ogni chiesa ha il suo; Si leggono in chiesa ; Antichi abitatori, di origine forse greca , della Puglia; Musa greca della commedia e della poesia leggera; Poetessa greca del sec. IV-III a.C Foto 1 Una Gita a 4691 Reggio Calabria; Consonante greca ;