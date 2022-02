Il premio d apertura quando si gioca a tombola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il premio d apertura quando si gioca a tombola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AMBO

Significato/Curiosita : Il premio d apertura quando si gioca a tombola

«dopo cena, mentre sto giocando la solita partita a tombola, tanto per ammazzare il tempo, mi si avvicina il mio compagno della martira: "paolo, vuoi venire...

ambo – combinazione del gioco del lotto ambo – nome alternativo del gioco della campana ambo – città dell'etiopia ambo – isola di tarawa sud, città capitale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

