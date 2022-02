Lo è per Carducci la fosca Bologna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è per Carducci la fosca Bologna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TURRITA

Significato/Curiosita : Lo e per carducci la fosca bologna

Giovanni camerana, iginio ugo tarchetti (autore del romanzo fosca), carlo dossi, i fratelli arrigo e camillo boito, giuseppe amisani, ferdinando fontana, antonio...

Da torri (da cui il termine "turrita"). è spesso accompagnata dalla stella d'italia, da cui la cosiddetta italia turrita e stellata, e da altri attributi...

