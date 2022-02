Particolare cavo navale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Particolare cavo navale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRAPPA

In ambito nautico, con trappa si intende la cima, non galleggiante, e di adeguata misura legata ad un corpo morto (ad esempio una catena, oppure una struttura... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Altre definizioni con particolare; cavo; navale; Per via d analisi, particolare ggiatamente; Ettore, il regista del film Una giornata particolare ; La particolare acconciatura a ciocche aggrovigliate; particolare sostanza proteica; Varietà di cavo li; I cavo li per i Wurstel; Incavo nel muro; Quello esterno si collega al PC con un cavo ; Isola delle Salomone che ci ricorda una grande battaglia navale nell ultima guerra; Si festeggia nel cantiere navale ; Battesimo navale ; A Livorno ha sede quella navale ;