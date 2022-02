Non crede alla sfericità del nostro pianeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non crede alla sfericità del nostro pianeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : TERRAPIATTISTA

Significato/Curiosita : Non crede alla sfericita del nostro pianeta

Chilometri; ciò sembrerebbe confermare la non perfetta sfericità della bolla e quindi dei confini che delimitano tutto il nostro sistema. ^ maggie masetti. (2007)...

Il ritorno di mastella che presenta il suo nuovo partito: "siamo i terrapiattisti del centro", su repubblica.it. ^ centro, mastella: "serve alleanza,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

