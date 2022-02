Limita la visibilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Limita la visibilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FOSCHIA

Significato/Curiosita : Limita la visibilita

Solare da parte dell'acqua in sospensione, la nebbia si manifesta come un alone biancastro che limita la visibilità degli oggetti: secondo l'organizzazione...

Contiene il lemma di dizionario «foschia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su foschia (en) foschia, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Altre definizioni con limita; visibilità; Delimita re una zona sbarrandone l accesso; La penisola delimita ta dai Pirenei; È delimita to da un arco e due raggi; Spazi delimita ti del soffitto; Harry Potter prova quello dell'invisibilità ; Avere maggiore visibilità rispetto ad altri; Il Carlo autore di visibilità zero; Strumento per misurare la visibilità all'aperto; Cerca nelle Definizioni