Impianto di risalita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impianto di risalita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SKILIFT

Significato/Curiosita : Impianto di risalita

Undicesimo impianto, tra via centurione e via bari, è entrato in servizio alla fine del 2010, mentre nel 2015 è entrato in servizio l'ultimo impianto, l'ascensore...

La sciovia (chiamata anche con il termine anglofono skilift) è un tipo di impianto di risalita a fune adibito al traino degli sciatori nelle piste da... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Altre definizioni con impianto; risalita; Completano l impianto hi-fi; Un impianto sportivo per corse ciclistiche; Il grafico di un impianto ; L impianto con due diffusori; Lo sono gli impianti di risalita come le seggiovie; Impegna il sub in risalita ; Un impianto di risalita ; Un mezzo di risalita per sciatori; Cerca nelle Definizioni