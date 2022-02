Grado per judoisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grado per judoisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DAN

Significato/Curiosita : Grado per judoisti

Jigoro kano , nel 1882. i praticanti di tale disciplina sono denominati judoisti o più comunemente judoka ( judoka). il judo è in seguito divenuto ufficialmente...

dan – breve fiume della normandia (francia) dan – città biblica, identificata con il sito archeologico di tel dan, in israele dan – arrondissement del... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Altre definizioni con grado; judoisti; Sono pari in grado ; Sebbene, malgrado ; Il grado più di col; Lo è un animale in grado di mantenere una temperatura corporea costante; Un grado per judoisti ; Cerca nelle Definizioni