Giovan Mario, l autore del romanzo pastorale Arcadia - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : CRESCIMBENE

Significato/Curiosita : Giovan mario, l autore del romanzo pastorale arcadia

giovan battista marino, anche giambattista marino e giovanni battista marino, talora anche marini (napoli, 14 ottobre 1569 – napoli, 25 marzo 1625) è stato...

Giovanni mario crescimbeni (macerata, 9 ottobre 1663 – roma, 8 marzo 1728) è stato un poeta e critico letterario italiano, noto per essere stato fra i... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

