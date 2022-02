Un giorno trascorso da poco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un giorno trascorso da poco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IERI

Significato/Curiosita : Un giorno trascorso da poco

Gratitudine verso dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l'anno trascorso. il giorno del ringraziamento è una festa di origine religiosa nata in seno...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ieri (disambigua). ieri è il giorno immediatamente precedente ad oggi. convenzionalmente si... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Altre definizioni con giorno; trascorso; poco; Ricomincia all ottavo giorno ; Nel giorno ; Soffocante come un giorno di luglio; Il quarto giorno della settimana; Passato, trascorso ; E trascorso da poco; Tempo trascorso in Tibet da Brad Pitt in un film; La città dove ha trascorso l'infanzia Kim Jong-un; Si dice di compito poco impegnativo; È poco meno di three; Sono uomini da poco ; poco grintoso; Cerca nelle Definizioni