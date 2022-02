Era muto... alla nascita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era muto... alla nascita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CINEMA

Deputato alla proiezione del film muto, non necessitando altro che un semplice schermo e non di complesse apparecchiature tecnologiche. era usanza accompagnare...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cinema (disambigua). il cinema (dal greco antico µa, -t "movimento") è l'insieme delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Max, celebre comico del cinema muto francese; Storico film muto di Griffith 1915; Un eroe del muto ; Il momento temuto dalla preda; Isolati dalla gente; Togliere le merci dalla stiva; Non crede alla sfericità del nostro pianeta; Sono deviazioni dalla norma; Lo era Ibsen per nascita ; Lo è un evento come la nascita di un bambino; Si conta dalla nascita ; È canuto dalla nascita ;