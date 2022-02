Dispositivi che regolano la distribuzione di fluidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivi che regolano la distribuzione di fluidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EROGATORI

Significato/Curiosita : Dispositivi che regolano la distribuzione di fluidi

Caso generalizzata a tutti i fluidi) e dinamica (che significa movimento). il termine di magnetoidrodinamica fu utilizzato la prima da hannes alfvén, per...

Stadio" collegati tra loro da una frusta a bassa pressione (esistono erogatori a singolo stadio, i cosiddetti "monostadio", ma sono ormai superati, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

