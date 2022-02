Disciplina che studia il rapporto tra dialetti e idioma ufficiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disciplina che studia il rapporto tra dialetti e idioma ufficiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : SOCIOLINGUISTICA

Significato/Curiosita : Disciplina che studia il rapporto tra dialetti e idioma ufficiale

Di italiano e dialetto (con riferimento ai dialetti dell'italia, non ai dialetti dell'italiano) arrivava allora al 44,1% e coloro che adoperano solo...

Gaetano berruto, sociolinguistica dell'italiano contemporaneo, roma, la nuova italia scientifica, 1987. gaetano berruto, sociolinguistica dell'italiano contemporaneo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

