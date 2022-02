Detto di pozzo scavato per mezzo di trivelle e rivestito di tubo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detto di pozzo scavato per mezzo di trivelle e rivestito di tubo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARTESIANO

Significato/Curiosita : Detto di pozzo scavato per mezzo di trivelle e rivestito di tubo

Delle spingi tubo, individuata la profondità di posa della condotta si predispongono due pozzi, uno di partenza ed uno di arrivo. il pozzo di partenza viene...

Acquiferi multistrato confinati. un grande bacino artesiano è in australia, si tratta del grande bacino artesiano, una zona nel cui sottosuolo sono presenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Acquiferi multistrato confinati. un grande bacino artesiano è in australia, si tratta del grande bacino artesiano, una zona nel cui sottosuolo sono presenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022