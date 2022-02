Come le uova... dure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come le uova... dure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SODE

Significato/Curiosita : Come le uova... dure

Il combattimento con le uova o battaglia delle uova (conosciuto anche come scoccetto o scoccìno, o altre varianti dialettali) è un gioco tradizionale...

Disambiguazione – se stai cercando l'armatura giapponese, vedi sode (armatura). sode è un comune francese di 24 abitanti situato nel dipartimento dell'alta... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Altre definizioni con come; uova; dure; Seguì la come ta con Melchiorre e Baldassarre; Squillanti come certe risate; Una storia come Le cronache di Narnia; Un unico blocco come l obelisco; Prendere nuova mente posto; Le sue uova sono un alternativa al caviale; Comprende la Polinesia e la Nuova Zelanda; È fatta con uova e pancetta; Campo di verdure ; I panni per asciugare le verdure ; Costante, dure vole; dure d orecchio; Cerca nelle Definizioni