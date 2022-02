Come i tronchi dei pini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come i tronchi dei pini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RESINOSI

Significato/Curiosita : Come i tronchi dei pini

Pinus pinaster renoui (villar) maire, endemica delle montagne dell'atlante. i pini marittimi corteccia microsporofilli macrosporofilli giovane strobilo e foglie...

Portoghese caju), che si trova racchiuso in un guscio (contenente un olio resinoso caustico) all'interno del suo falso frutto, chiamato maragnone (dallo spagnolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

