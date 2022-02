Che si lamenta spesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si lamenta spesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : QUERULO

Significato/Curiosita : Che si lamenta spesso

lamento di portnoy (in originale portnoy's complaint) è un romanzo di philip roth pubblicato nel 1969. il romanzo è strutturato come un ininterrotto monologo...

Golaviola (querula purpurata (müller, 1776)) è un uccello passeriforme della famiglia cotingidae, unica specie ascritta al genere querula vieillot, 1816... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Altre definizioni con lamenta; spesso; Titolo per parlamenta ri; Non la trova chi continua a lamenta rsi; Non lamenta nessun disturbo; Un parlamenta re abbrev; spesso si mangiano con i formaggi; spesso si citano coi costumi; Estrae spesso cartellini; spesso re sovrapposto; Cerca nelle Definizioni