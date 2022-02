Carburante per diesel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carburante per diesel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GASOLIO

Significato/Curiosita : Carburante per diesel

carburante indica il combustibile utilizzato per l'alimentazione di alcuni motori a combustione interna, più precisamente quelli ad accensione comandata...

Pirolisi. il gasolio è una miscela contenente idrocarburi alifatici (anche ciclici) da 13 a 18 atomi di carbonio e paraffine. il gasolio, avendo il punto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Altre definizioni con carburante; diesel; Può portare al razionamento del carburante ; Provvista di carburante ; carburante ; carburante per auto alternativo alla benzina; Sigla da diesel Volkswagen; L attore diesel iniziali; Ne brevettò uno diesel ; Non ne contiene il biodiesel ; Cerca nelle Definizioni