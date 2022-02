I camerieri lo tengono in tasca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I camerieri lo tengono in tasca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAVATAPPI

Significato/Curiosita : I camerieri lo tengono in tasca

Particolare cavatappi-apribottiglie pieghevole. cavatappi chiuso. cavatappi aperto in tutte le sue parti. ancora una vista del cavatappi aperto. dettaglio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

