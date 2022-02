Brevi pause per riprendere fiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brevi pause per riprendere fiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SOSTE

Significato/Curiosita : Brevi pause per riprendere fiato

Libero dell'iliade (verso con pause metriche, scansione sottostante di sillabe lunghe e brevi e somma de dei tempi per ciascuna sezione): v 1: µ ede|...

E della ß-amilasi, le due soste sono spesso eseguite simultaneamente: in tal modo, la durata e la temperatura della soste determinano il rapporto tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

