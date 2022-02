Appartenente ad una antica popolazione di lingua semitica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appartenente ad una antica popolazione di lingua semitica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARAMEO

Significato/Curiosita : Appartenente ad una antica popolazione di lingua semitica

La lingua maltese (lingwa maltija, ilsien malti, "lingua maltese", o più semplicemente malti, "maltese") è una lingua semitica parlata a malta. il numero...

Il concetto di "aramei" e di "aramaico" è essenzialmente linguistico, dal momento che solo in brevi periodi esistette un "regno arameo", peraltro lungi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

