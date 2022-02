Abito che si indossa in caso... di attesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abito che si indossa in caso... di attesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PREMAMAN

Significato/Curiosita : Abito che si indossa in caso... di attesa

Altre definizioni con abito; indossa; caso; attesa; Come l abito indossato dal sacerdote; abito con le code; abito elegante maschile; abito maschile; indossa no la maglia della Nazionale; Come l abito indossa to dal sacerdote; Brillano su chi li indossa ; Si indossa no attorno alla vita; Far caso , accorgersi; Non è l caso di cercarli... allo zoo; Il quarto caso latino in breve; Nel caso che..; La lista d attesa all aeroporto; Ottenuto dopo lunga attesa ; Si contano nell attesa ; Vi è un progetto in attesa di realizzazione; Cerca nelle Definizioni