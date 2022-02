La volta che sovrasta il palco a teatro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La volta che sovrasta il palco a teatro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ARCOSCENICO

Significato/Curiosita : La volta che sovrasta il palco a teatro

Spettacoli di danza, allestimenti di opere liriche (teatro d'opera). quello dell'edificazione di un teatro è considerato uno dei maggiori esiti dell'architettura...

Nei cosiddetti "teatri all'italiana", l'arco scenico è il grande arco situato nella parte superiore del palcoscenico e che ne delimita lo spazio incorniciandolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

