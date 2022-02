Voce ovina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Voce ovina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BELATO

Significato/Curiosita : Voce ovina

Qualsiasi animale (nappa bovina, ovina, di maiale ecc.) con adeguate tecnologie, ma è più frequente la "nappa ovina" perché le pelli ovine, per la loro...

Aveva cucito l'abito. l'emozione, però, era troppa: non ho cantato, ho belato. sono stata subito eliminata. ero disperata. dicevano che dovevo cambiare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

