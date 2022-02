Le vocali in sardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali in sardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AO

Significato/Curiosita : Le vocali in sardo

Aperte), vocali semichiuse (medio-alte) /e/ e /o/, vocali chiuse /i/ e /u/ (il sardo ha un grado di apertura in meno, essendo privo delle vocali <e> ed...

Azienda ospedaliera ao – codice vettore iata della russa avia nova dal 2009 (della australiana australian airlines fino al 2007) ao – codice iso 3166-1... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

