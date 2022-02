Ha un venerato santuario a Compostela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un venerato santuario a Compostela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SAN GIACOMO

Significato/Curiosita : Ha un venerato santuario a compostela

Della cristianità. rientrato in italia dopo un lungo viaggio a santiago di compostela, decise di intraprendere un nuovo pellegrinaggio verso gerusalemme ed...

giacomo il maggiore, detto anche giacomo di zebedeo (betsaida, ... – gerusalemme, 44), fa parte della lista dei dodici apostoli di gesù, secondo quanto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Il santo più venerato dai baresi; Viene venerato ; Un vecchio venerato in Oriente; venerato personaggio famoso; I conflitti per il controllo del santuario d Apollo; Un santuario dell arte; Ospita un famosissimo santuario in Francia; Quartiere di Padova che ospita un noto santuario ; __ de compostela : è in Spagna; È spirituale quello di Santiago de compostela ; La regione spagnola in cui è Santiago de compostela ; __ de compostela : santuario;