I vecchi dischi in vinile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I vecchi dischi in vinile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LP

Significato/Curiosita : I vecchi dischi in vinile

Ascoltare dischi di diverso diametro e velocità di rotazione. nel 1948 furono introdotti i dischi in vinile; questi, rispetto ai vecchi dischi a 78 giri in gommalacca...

lp, pseudonimo di laura pergolizzi (huntington, 18 marzo 1981), è una cantautrice statunitense. è nata a huntington, long island, da genitori di origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

lp, pseudonimo di laura pergolizzi (huntington, 18 marzo 1981), è una cantautrice statunitense. è nata a huntington, long island, da genitori di origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con vecchi; dischi; vinile; Rivende ferri vecchi ; vecchi e unità di misura di capacità per cereali; vecchi a auto malandata; Scrisse La ballata del vecchi o marinaio; Sigla per.. dischi volanti; Gruppo rock inglese che ha venduto oltre 150 milioni di dischi ; dischi usi... dopo la pausa estiva; Appassionati di dischi volanti; Quelli in vinile hanno conosciuto un revival; Quelli in vinile hanno due facce; Un vinile con pochi brani; Disco in vinile o..