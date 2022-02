Vanno dall aorta al cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vanno dall aorta al cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CORONARIE

Significato/Curiosita : Vanno dall aorta al cuore

al cuore, che, attraverso l'aorta, arriva in tutte le reti capillari: tale sistema è anche noto come grande circolazione. l'afflusso verso il cuore avviene...

Chiamano "arterie coronarie"; i vasi che rimuovono il sangue deossigenato dal muscolo cardiaco si chiamano "vene cardiache". le arterie coronarie che passano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

