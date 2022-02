Si usa per raccogliere i pesci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per raccogliere i pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RETINO

Significato/Curiosita : Si usa per raccogliere i pesci

Usarlo come fosse un aspirapolvere per raccogliere i residui, e togliere circa il 10% settimanale (o il 20% se la si cambia ogni due settimane) dell'acqua...

La retina è la membrana più interna del bulbo oculare e la componente fondamentale per la suddivisione in punti immagine, di quelle refratte dall'ottica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

